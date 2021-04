Mit Prinz Philip (✝99) starb am 9. April ein begeisterter Pferdesportfan. Selbst in die bewegende Beisetzung des Royals wurden seine Lieblingskutsche und seine beiden Fell-Ponys Balmoral Nevis und Notlaw Storm eingebunden. Doch was wird jetzt nach dem Tod des Prinzgemahls aus den Vierbeinern? Die Tiere sollen in der Familie bleiben und von nun an unter der Obhut von Philips Enkeltochter Lady Louise Windsor (17) stehen!

Die 17-Jährige teilt die Passion ihres Großvaters, der zu Lebzeiten ein begeisterter und erfahrener Kutschenfahrer gewesen ist. Schon am Morgen, an dem Prinz Philip gestorben war, wurde Lady Louise in dessen dunkelgrüner Kutsche mit den Ponys gesehen, um ihm Tribut zu zollen. Quellen der Daily Mail zufolge soll die Tochter von Prinz Edward (57) die Pferde nun auch künftig in Windsor trainieren und damit das Vermächtnis des Verstorbenen in Ehren halten.

Prinz Philip hatte sich ab 1971 dem Kutschenfahren gewidmet, nachdem er das Polospielen aufgrund seiner Arthritis aufgegeben hatte – und bei dem Pferdesport hatte er auch einige Erfolge zu verbuchen: Bei drei Europameisterschaften und sechs Weltmeisterschaften hatte er Großbritannien vertreten. Schließlich brachte er den Sport auch seiner Enkelin Louise und deren Mutter Sophie (56) näher.

Getty Images Prinz Philip, Herzog von Edinburgh

Getty Images Lady Louise beim Sunday Service, April 2021

Getty Images Prinz Philip im Mai 1975

