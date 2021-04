Die zehnte Staffel von "Sister Wives" (in Deutschland: Alle meine Frauen) endete mit einem Knall: Weil Polygamie im US-Bundesstaat Utah Anfang 2020 entkriminalisiert wurde, wartete Christine Brown mit der Idee auf, den derzeitigen Wohnsitz in Arizona zugunsten Utahs zu verlassen. Während das Familienoberhaupt Kody (52) dem Gedanken gar nicht mal so abgeneigt schien, erteilten seine drei anderen Frauen dem Vorschlag eine klare Absage. Christine, deren Eltern und Schwester in Utah leben, war schwer enttäuscht – und erklärte, dass sie die Ehe mit Kody nicht weiterführen könne.

"Ich bin Kody hierher gefolgt, aber es war immer ein Kampf. Ich habe es satt, das Gefühl zu haben, dass ich nicht wichtig bin", zitiert Fox News die 48-Jährige. Sie vermisse die Unterstützung ihres Mannes. "Ich bin einfach nur müde. Ich brauche eine Partnerschaft. Etwas anderes als das hier", hielt Christine ernüchtert fest. Tatsächlich handelt es sich nicht um das erste Mal, dass sich die sechsfache Mutter übergangen fühlt. Schon in einem Interview mit Us Weekly hatte Christine erklärt, dass sie sich insbesondere bei größeren Entscheidungen frage, ob ihre Meinung eine Rolle spielt.

Ob Christine und Kody sich nach diesen Entwicklungen versöhnen und einig werden können? Nach einer Rückkehr nach Utah sieht es derzeit jedenfalls nicht aus. "Wir könnten das hier nie ersetzen", sagte Kody über seine neue Heimat Flagstaff. Dies wäre der Ort, den alle seine Kinder lieben.

Instagram / christine_brownsw Christine Brown im Juni 2020

Instagram / janellebrown117 Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Instagram / christine_brownsw Christine Ruth Brown, Reality-TV-Star

