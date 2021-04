Na, wenn das nicht mal ein süßer Liebesbeweis ist! Seit Ende des vergangenen Jahres verbringen Amelia Gray Hamlin (19) und Scott Disick (37) kaum eine Sekunde ohneeinander. Was anfangs wie eine lockere Romanze aussah, scheint immer ernster zu werden. Der Ex von Kourtney Kardashian (42) soll es sogar in Erwägung ziehen, von L.A. nach Miami zu ziehen, um dort mit dem Model ein Liebesnest zu beziehen. Wie verliebt Amelia in ihren Partner ist, zeigte sie nun mit einer niedlichen Geste.

Scott gehört ihr – und soll auch jeder wissen! Die Tochter von Lisa Rinna und Harry Hamlin teilte in ihrer Instagram-Story einen kurzen Clip, in dem sie ihren Followern ihren Armschmuck zeigt. Unter den vier Kettchen, die die Beauty an ihrem zierlichen Handgelenk trägt, befindet sich auch ein ganz besonderes Teil: Amelia trägt ein perlenbesetztes Armband, an dem sich die Buchstaben S C O T T befinden.

Ob die 19-Jährige sich den Schmuck selbst gekauft hat oder ob es sich um ein Geschenk des Reality-TV-Stars handelt, ist nicht bekannt. Mit ihrem Post zeigt Amelia jedoch einmal mehr, dass ihr der Altersunterschied von 18 Jahren total egal ist. Nach anfänglicher Skepsis soll sich auch die Familie der Schauspielerin mittlerweile mit der Beziehung wohler fühlen.

Anzeige

MEGA Scott Disick mit seiner Freundin Amelia Hamlin

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit seiner Freundin Amelia Hamlin

Anzeige

MEGA Scott Disick und Amelia Gray Hamlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de