Schauspieler und Regisseur Bjarne Mädel (53) ist immer für eine Überraschung gut. Ob er in Musikvideos für seinen Kumpel, Musiker Aki Bosse vor der Kamera steht oder mit Komiker Olli Dittrich (64) im Bademantel bei "Dittsche" Tresengespräche führt – bei Bjarne ist immer volles Programm angesagt. Und auch bei seinem Körper macht er natürlich keine halben Sachen: Der gebürtige Hamburger hat durch Fasten in 13 Tagen über acht Kilo abgespeckt!

Ganz uneitel, wie man es von dem How to Sell Drugs Online (Fast)-Darsteller kennt, veröffentlicht er keine gestellten Vorher-Nachher-Bilder von sich – er stellt einfach Fotos vom Display seiner Waage auf Instagram! Auf dem ersten Schnappschuss steht die Anzeige noch bei 85,3 Kilo, das Nachfolgebild zeigt die Schnapszahl 77 an. "Der Staub is wech! Frühjahrsputz!", freut sich Bjarne und spielt damit auch auf die zuvor verstaubte und dann frisch geputzte Waage an.

Schauspielkollege Oliver Wnuk (45) freut sich für den erschlankten Kumpel: "Viel heiß gebadet, oder?", neckt er ihn. Andere User freuen sich für ihn und scherzen: "Krass, wie schwer der Staub war!". Bjarne hat schon zum zweiten Mal in kürzester Zeit durch Fasten viel Gewicht verloren, zuletzt vor zwei Jahren, als er in 19 Tagen acht Kilo loswerden konnte.

ActionPress / PeterTimm / face to face Bjarne Mädel in "Der Tatortreiniger"

ActionPress Caroline Peters, Bjarne Mädel und Meike Droste in "Mord mit Aussicht"

Ibrahim Ot / ActionPress Bjarne Mädel in Hamburg, Dezember 2018

