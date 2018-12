Schotty ist zum Publikumsliebling geworden: Als "Der Tatortreiniger" säubert Heiko Schotte die Orte von Verbrechen in Hamburg und dem Umland. Bjarne Mädel (50) wurde diese Rolle auf den Leib geschrieben, er spielt sie seit 2011 – und in der kommenden Woche nun zum letzten Mal. Denn der NDR gab jetzt bekannt, dass am 19. Dezember 2018 die finale Episode der deutschen Kultserie läuft.

“Unsere Autorin Mizzi Meyer hat einfach einen sehr hohen Anspruch an ihre Texte und an sich selbst”, erklärt Bjarne gegenüber NDR. "Sie will immer wieder überraschen, immer wieder etwas Neues finden. Sie hat gemerkt, dass sie immer mehr Zeit braucht, um für sich gültige Geschichten zu erfinden, dass irgendwann der Zeitaufwand nicht mehr in Relation steht zu dem, was dabei herauskommt." Der Schauspieler selbst hätte nach eigenen Angaben seine Zeit als Schotty gern noch etwas verlängert. Doch ein Hintertürchen hält sich die Autorin noch offen: "Wenn wir alle merken, dass wir ohne Schotty so gar nicht leben können, wer weiß! Manchmal kommt man ja auch wieder mit seinem Ex zusammen."

Die Serie räumte in der Vergangenheit zahlreiche Auszeichnungen ab: Sie erhielt unter anderem zwei Grimme-Preise, dreimal den Deutschen Comedypreis und am vergangenen Wochenende den Menschenrechts-Filmpreis. "Der Tatortreiniger" gilt bei Zuschauern und Kritikern als Perle der intelligenten Unterhaltung.

Pascal Le Segretain / Getty Images Bjarne Mädel auf der Berlinale 2016

ActionPress / PeterTimm / face to face Bjarne Mädel in "Der Tatortreiniger"

ActionPress / Ot, Ibrahim Bjarne Mädel in Hamburg

