Viele Fans hatten es bereits vermutet. Am vergangenen Mittwoch erfreute Let's Dance-Star Benjamin Piwko (41) mit einer süßen Nachricht: Nach der Trennung von seiner Ex Veronica Miller ist er wieder vergeben. Die neue Frau an seiner Seite ist keine Unbekannte: Es handelt sich um keine Geringere als Schauspielerin Felicitas Woll (41). Dass es zwischen den beiden funken soll, wurde schon seit Längerem spekuliert – jetzt ist es aber ganz offiziell. Doch es folgen noch weitere Hammer-News: Das Paar hat bereits gemeinsamen Nachwuchs.

"Ja, wir haben eine wunderbare Tochter", offenbart der 41-Jährige jetzt gegenüber der Bild-Zeitung. Schon 2018 sind die beiden Eltern geworden – haben sich bezüglich ihres gemeinsamen Sprösslings bisher aber in Schweigen gehüllt. "Ein Kind ist das schönste Geschenk, was man im Leben haben kann", schwärmt Benjamin jetzt von seinem Nachwuchs. Seine Tochter wachse mit Gebärdensprache auf. "Es macht ihr sehr viel Spaß und die Gebärdensprache ist ein Teil von ihr", sagt der gehörlose Schauspieler.

Schon 2019 gab es die Gerüchte, dass Felicitas und Benjamin Eltern geworden sind. Ein Insider plauderte damals gegenüber Bunte aus, dass der TV-Star der Vater vom jüngsten Spross der "Berlin, Berlin"-Darstellerin sein soll. Auf Nachfrage wollte der gebürtige Hamburger das aber nicht bestätigen: "Ich kenne die Gerüchte. Ich möchte aber nichts dazu sagen."

ActionPress Benjamin Piwko bei "Let's Dance"

Getty Images "Berlin, Berlin"-Star Felicitas Woll beim deutschen Filmpreis im Februar 2017 in Düsseldorf

ActionPress / Chris Emil Janßen Benjamin Piwko im Mai 2019

