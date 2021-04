Bei Ex on the Beach hat sich Roxys schlimmste Befürchtung bewahrheitet: Ihr Verflossener Jay stand plötzlich auf der Matte – oder eher gesagt am Strand. Schon im Vorfeld hatte sie betont, dass sie nicht unbedingt scharf auf ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Verführer ist, denn das könnte für sie "gefährlich" werden. Jetzt, wo er ihr tatsächlich wieder gegenüber steht, rechnet Roxy knallhart mit ihm ab.

Schon nach den ersten Minuten geht ihr der Stripper ziemlich auf die Nerven. "In meinen Augen ist Jay ein Fuckboy, der vorgibt, eine Person zu sein, die er nicht ist", ärgert sie sich. Und trotzdem fielen ihr dann auch die positiven Seiten ihres Verflossenen wieder ein: seine Liebhaber-Qualitäten. "Der Sex war gut", gibt sie offen zu. Aber es sei ihr damals eben nicht nur darum gegangen. Sie hat jedenfalls noch Klärungsbedarf und hofft auf eine Aussprache.

Aber wünscht sie sich insgeheim vielleicht auch ein Liebes-Comeback? "Mich würde es allgemein nicht stören, wenn er hier jetzt was mit irgendeiner hat", betont sie. Dennoch ist sie mit der Situation wohl überfordert. "Es sind zu viele Fragen für zu kurze Zeit. Ich fühle mich damit gerade richtig scheiße", resümiert sie.

