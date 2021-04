Willi Herren (✝45) sprudelte zu Lebzeiten vor Ideen und Energie über. Es war die Schocknachricht am vergangenen Dienstag: Der Reality-TV-Star wurde leblos in seiner Wohnung gefunden – die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Vor seinem Tod hatte der Musiker viel Arbeit in verschiedene Projekte gesteckt. Gerade erst war er mit seinem eigenen Reibekuchen-Truck durchgestartet, war in der aktuellen Promis unter Palmen-Staffel zu sehen – und hatte sich vor allem auf eine Sache riesig gefreut: "Ich bin ja Partyschlagersänger und hoffe, dass ich bald wieder auf die Bühne kann", hatte er im Promiflash-Interview erklärt.

