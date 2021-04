Viele Fans hatten es schon vermutet, jetzt machte es Samantha Abdul (31) offiziell: Sie ist nach der Trennung von ihrem Mann Oleg Justus (33) wieder in festen Händen. Schon in den vergangenen Tagen brodelte die Liebes-Gerüchteküche gewaltig, denn: Sam und Love Island-Hottie Mischa Mayer (29) waren zeitgleich in die Türkei gereist. Die zahlreichen Spekulationen ließen die Influencer allerdings unkommentiert – bis jetzt: Mischa und Sam bestätigen ihre Beziehung.

"Ja, so ist es. Es hat vor einigen Wochen gefunkt. Und zwar nicht zu knapp", erklärte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin jetzt im Interview mit Bild. Mischa verriet, dass sie schon über Social Media Kontakt hatten, als sie sich dann im Frühjahr auf Teneriffa zum ersten Mal persönlich trafen. Er war damals für die neue "Love Island"-Staffel vor Ort und Sam hatte ebenfalls beruflich auf der Insel zutun.

Von allein fanden die zwei aber nicht zueinander. Jimi Blue Ochsenknecht (29) und seine Freundin Yeliz Koc (27) haben Amor gespielt. "Die haben uns den letzten Push gegeben. [...] Ich hatte mich mit Jimi verabredet. Sam kennt seine Freundin Yeliz gut", erinnerte sich der Muskelmann. Und so kam es wohl kurzerhand zum Doppeldate, das der Beginn einer romantischen Lovestory war.

Anzeige

Instagram / samantha_abdul "Bachelor in Paradise"-Star Samantha Abdul

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, "Love Island"-Teilnehmer 2019

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de