Der zweite Eingriff ist geschafft! Aktuell ist die Influencerin Mrs.Marlisa bei der RTL-Show Temptation Island zu sehen. Aber nicht nur die instabile Beziehung zu SixxPaxx-Stripper Fabio De Pasquale macht der Blondine in der Vergangenheit zu schaffen – sie leidet auch an der Fettgewebsstörung Lipödem. Im Frühjahr 2020 hat sich Marlisa bereits unters Messer gelegt und sich das kranke Gewebe an den Armen entfernen lassen. Anfang des Jahres waren jetzt auch ihre Oberschenkel dran. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Marlisas Ärztin Frau Dr. Buschmann, warum ein weiterer Eingriff notwendig war.

"Beim Lipödem ist es so, dass es immer an den Armen und Beinen sitzt beziehungsweise den Extremitäten – wie der Fachmann sagt", erläuterte die Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie gegenüber Promiflash. Bei der ersten OP habe man sich primär um die Arme gekümmert und das kranke Gewebe dort abgesaugt – jetzt sei auch das Lipödem an den Oberschenkeln komplett beseitigt worden. Doch warum wurden die Eingriffe nicht kombiniert und am selben Tag durchgeführt? "Man kann die Arme und Beine nicht zusammen absaugen, weil die Einschränkungen für die Frauen zu groß wären", betonte Frau Dr. Buschmann.

Marlisa selbst könnte nach den Eingriffen offenbar nicht glücklicher sein. Bei einer Nachkontrolle im März schwärmte sie bereits in den höchsten Tönen von der Behandlung. "Frau Dr. Buschmann ist einfach die beste Ärztin", schrieb sie auf Instagram lachend zu einem Foto mit der Medizinerin.

privat Mrs.Marlisa und Frau Dr. Buschmann

privat "Temptation Island"-Star Marlisa und Frau Dr. Buschmann

Instagram / mrs.marlisa Influencerin Mrs.Marlisa und ihre Ärztin Frau Dr. Buschmann

