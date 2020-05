Bloggerin Mrs.Marlisa im harten Kilo-Kampf! Die Influencerin leidet an der Fettverteilungsstörungs-Krankheit Lipödem. Damit ist sie aber nicht die einzige Promi-Dame – Saskia Atzerodt (28), Jennifer Frankhauser (27) und DominoKati (23) wurden in den letzten Monaten ebenfalls mit dieser Diagnose konfrontiert. Mrs.Marlisa legte sich deswegen nun unters Messer. Promiflash hat mit der behandelnden Ärztin Frau Dr. Buschmann über den Eingriff gesprochen: An diesen Körperstellen wurde bei der Netz-Bekanntheit Fettgewebe weggenommen.

Tatsächlich wurden bei der Bloggerin mehrere Eingriffe gemacht. "Bei Marlisa haben wir das Lipödem mittels Wasserstrahl assistierten Liposuktion an den Armen beseitigt", verriet Frau Dr. Buschmann gegenüber Promiflash. Dabei wurde der kranke Bestandteil des Armfetts entfernt. Kann man sich einerseits gesundes Fettgewebe als gleichmäßige Weintrauben vorstellen, so erinnert das Lipödem eher an ein hartes Kopfsteinpflaster aus Fettzellen. Dadurch haben die Patientinnen an den zugehörigen Stellen auch Schmerzen, erklärte die Fachärztin. Die Krankenkasse übernimmt Lipödem-Eingriffe bislang aber nicht.

Da Mrs.Marlisa eh schon im Operationssaal lag, nutzte sie die Gunst der Stunde, um andere unliebsame Fettpölsterchen entfernen zu lassen. Frau Dr. Buschmann konturierte hierfür ihre Taille, den Bauch und die Beine.

Promiflash Mrs.Marlisa mit Frau Dr. Buschmann und ihrem Team

Instagram / mrs.marlisa Bloggerin Mrs.Marlisa

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Influencerin



