Julian Evangelos (28) trauert um einen guten Freund: Willi Herren (✝45)! Am Dienstag wurde bekannt, dass der Schlagerstar überraschend verstorben ist – die genauen Umstände sind bisher nicht bekannt. Julian hatte den Sänger erst vor wenigen Monaten bei den Dreharbeiten zu Temptation Island V.I.P. kennengelernt und direkt ins Herz geschlossen. Im Gespräch mit Promiflash verriet der Influencer jetzt: Willis Tod hat ihn schwer getroffen.

"Stephi und ich waren zuerst einmal zutiefst schockiert, als wir die Nachricht gelesen hatten", erklärte Julian gegenüber Promiflash. Und auch am Tag darauf konnte er noch nicht begreifen, dass sein TV-Buddy Willi nicht mehr da ist. "Es kommt uns gerade alles wie ein böser Albtraum vor und wir sind zutiefst berührt", betonte er. Er behält Willi nach der gemeinsamen Zeit in der Treuetest-Show auf jeden Fall als tollen Menschen in Erinnerung.

"Mir kommen die ganze Zeit Bilder von ihm vor Augen, als er fröhlich am Tanzen war, seine Songs voller Stolz performt hat oder sich einfach nur stundenlang gesonnt hatte", erzählte Julian weiter. Er habe jeden Morgen direkt gute Laune verbreitet und immer ein offenes Ohr für ihn und seine Kollegen gehabt.

Anzeige

ActionPress Willi Herren, Reality-TV-Star

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Promipaar

Anzeige

TV NOW Willi Herren, Julian Evangelos, Calvin Kleinen und Ludwig Heer bei "Temptation Island V.I.P"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de