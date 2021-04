Marie Kondo darf sich über ein neues Familienmitglied freuen! Erst im Januar hat die Ordnungsberaterin die süße Neuigkeit verkündet: Sie und ihr Ehemann Takumi Kawahara erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. Zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte die Aufräum-Queen einen Schnappschuss, auf dem bereits ein pralles Babybäuchlein zu sehen war. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Marie ist zum dritten Mal Mama geworden!

"Es ist ein Junge! Ich bin überglücklich, dieses kleine Baby in unserer Familie willkommen zu heißen", verkündete Marie vor wenigen Stunden stolz via Instagram. Passend dazu teilte die Bestseller-Autorin bereits eine erste Aufnahme des Neugeborenen: Friedlich schlummernd liegt Maries Spross in den Armen seiner älteren Schwester. "Uns allen geht es gut", erzählte die frischgebackene Dreifach-Mama. Weitere Details wie den Namen ihres Nachwuchses oder das Gewicht behielt sie jedoch für sich.

Unter dem Beitrag darf sich Marie über zahlreiche Glückwünsche ihrer rund vier Millionen Follower freuen – darunter auch prominente Freunde wie Miranda Kerr (38) und Drew Barrymore (46). "Jetzt kommt der lustige Teil – diese besondere Zeit mit unserem kleinen Burschen zu verbringen", teilte Marie voller Vorfreude mit. Und genau diese Kennenlernzeit werden die TV-Bekanntheit und ihre Liebsten sicherlich in vollen Zügen genießen.

Instagram / mariekondo Marie Kondos drittes Kind

Instagram / mariekondo Marie Kondo mit ihrem Mann Takumi

Getty Images Marie Kondo in Hollywood, 2019

