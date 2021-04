Prinz Louis (3) ist jetzt ein Kindergartenkind! Am 23. April 2018 erblickte das dritte Kind von Herzogin Kate (39) und Prinz William (38) das Licht der Welt. Gelegentlich teilen die stolzen Eltern Bilder des kleinen Prinzen. So auch nun anlässlich seines dritten Geburtstages: Strahlend sitzt er auf einem Fahrrad – auf seinen Rücken ist ein Rucksack geschnallt. Und diesen wird er in Zukunft wohl öfter brauchen: Louis ist in den Kindergarten gekommen!

Das verkündeten William und Kate unter dem Schnappschuss ihres Sohnes auf Instagram. "Anfang dieser Woche von der Herzogin aufgenommen, bevor er zu seinem ersten Tag in der Kita aufbrach, freuen sich der Herzog und die Herzogin, ein neues Bild von Prinz Louis zu teilen", heißt es darunter. Und wie die Aufnahme zeigt, hatte Louis richtig Lust auf seinen ersten Tag im Kindergarten.

Den Royal-Fans fiel vor allem eines auf: die Ähnlichkeit zwischen Louis und seinen Geschwistern Prinz George (7) und Prinzessin Charlotte (5). "Er sieht einfach aus wie George" oder "Oh, meine Güte, er ist absolut bezaubernd. Genau wie sein großer Bruder und seine große Schwester", lauteten etwa zwei Reaktionen auf das Bild.

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis an seinem dritten Geburtstag

Anzeige

Getty Images Prinz Louis und Herzogin Kate, Juni 2019

Anzeige

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Anzeige

Findet ihr auch, dass Louis, George und Charlotte sich so ähnlich sehen? Ja, absolut! Es geht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de