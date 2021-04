Lizzo (32) lässt alle Hüllen fallen! Dass die Musikerin zu ihren Kurven steht, ist längst bekannt. Ob twerkend unterm Weihnachtsbaum oder im heißen Badeanzug – sie feiert ihren Körper und vermittelt dabei stets eine klare Botschaft: Die Sängerin kämpft für Akzeptanz und Selbstliebe und realistischere Bilder. Dieses Ziel verfolgt Lizzo auch weiterhin, wie sie mit diesem Post deutlich macht. Im Netz zeigte sie sich, wie Gott sie schuf – ohne Klamotten und ohne Filter!

Via Instagram teilte die 31-Jährige eine neue Aufnahme von sich selbst und begrüßte ihre Follower zur Saison des Sternzeichens Stier. Doch alles, was die Künstlerin darauf trägt, ist eine weiße Tasse! "Um zu feiern, will ich euch allen dieses unbearbeitete Selfie zeigen. Eigentlich würde ich jetzt meinen Bauch bearbeiten und meine Haut weichzeichnen", gestand das kurvige Stimmwunder unter dem hüllenlosen Foto. Doch dieses Mal wolle sie ihr natürliches Ich zeigen und rief auch ihre Fans dazu auf. "Lasst uns alle ehrlicher sein!", forderte sie im Zuge der Kampagne, die sich gegen die Negativeffekte von Social Media und die dort vermittelten, unrealistischen Schönheitsideale stellt.

Doch trotz ihres guten Selbstbewusstseins hat Lizzo hin und wieder mit sich und Zweifeln an ihrem Selbstbild zu kämpfen, wie sie in einem TikTok-Video einräumte. Aber auch diese selbstkritische Seite an sich hat die "Good As Hell"-Interpretin akzeptiert: "Ich weiß, dass ich wunderschön bin. Ich fühle mich nur nicht wunderschön. Aber ich weiß, ich werde das durchstehen."

Anzeige

Instagram / lizzobeeating Sängerin Lizzo

Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lizzo bei einem Auftritt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de