So bekommen Fans Jennifer Aniston (52) selten zu sehen! Die Hollywood-Schönheit zeigt sich auf dem roten Teppich in bodenlangen Abendkleidern – oder auf ihrem Social-Media-Account in ganz legeren Outfits, die sie im Alltag trägt. Doch nun überrascht die Schauspielerin mit einem ganz neuen – und ziemlich sexy – Anblick: Sie posierte für ein Bild am Strand – und das obenrum komplett nackt!

Mit dem Blick Richtung Meer posiert Jen für ein Foto, das sie vor wenigen Tagen auf Instagram hochlud. Solche Aufnahmen teilt die US-Amerikanerin eher selten – in diesem Fall will sie aber weniger ihre Hammerfigur präsentieren, sondern auf einen besonderen Tag aufmerksam machen: "Einen schönen Tag der Erde. Heute ist eine Erinnerung daran, dass dieser wunderschöne Planet der einzige ist, den wir haben. Bitte lasst uns besser darin werden, ihn zu schützen", appelliert sie an ihre Community.

Auch eine Schauspielkollegin von Jen meldet sich an diesem Tag bei ihren Followern: Gwyneth Paltrow (48) teilte ein Foto von einem Ausflug mit dem Paddle-Board. "Ich versuche immer, Mutter Natur so nah wie möglich zu kommen", schreibt sie zu dem Netzbeitrag und ziert ihn mit dem Hashtag #tagdererde.

Instagram / jenniferaniston Schauspielerin Jennifer Aniston

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Instagram / gwynethpaltrow Unternehmerin und Schauspielerin Gwyneth Paltrow im April 2021

