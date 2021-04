Krass Klassenfahrt kommt auf die ganz große Leinwand. Seit 2019 wird die Webserie von Jonas Ems (24) und Jonas Wuttke (24) produziert. Mittlerweile hat der Serienhit, in dem zahlreiche Influencer zu sehen sind, mehr als eine Million Abonnenten auf YouTube. Über 221 Millionen Mal wurden die Folgen bisher geklickt. Ende des Jahres möchte "Krass Klassenfahrt" auch die Kinokassen klingeln lassen. Die Dreharbeiten für den Film haben sind nun gestartet.

Die Fans können sich schon jetzt auf sommerliche Szenen freuen, denn gedreht wird nicht in Deutschland, wie das Medienunternehmen Leonine Studios in einer Pressemitteilung bekannt gab. Demnach ist kürzlich die erste Klappe für den Kinofilm in der kroatischen Hauptstadt Zagreb und Umgebung gefallen. Noch bis Mitte Mai werden die Dreharbeiten mit Jonas E., Sydney Amoo, Vivien König, Kayla Shyx, Jamie Birrell und weiteren Social-Media-Stars andauern.

Auch der Inhalt des Streifens ist bereits bekannt: Für die 12. Klasse eines Berliner Gymnasiums geht es auf Abschlussfahrt nach Kroatien. Doch schon der Weg dahin stellt McLarry (Jonas E.) und seine Mitschüler vor einige Hürden. So gibt es beispielsweise im sogenannten Eco-Hostel kein Strom nach 18 Uhr, genderneutrale Toiletten und nur eine Steckdose pro Raum – der Horror für jeden Teenager...

Instagram / jonaswuttke Jonas Ems und Jonas Wuttke in Berlin

Instagram / keksetv Der "Krass Klassenfahrt"-Cast der sechsten Staffel

Instagram / jonaswuttke Jonas Ems und Jonas Wuttke bei "Krass Klassenfahrt"

