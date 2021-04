Hat Mischa Mayer (29) Papa-Potenzial? Der Love Island-Hottie ist frisch verliebt – und zwar in Influencerin Samantha Abdul (31). Vor wenigen Wochen hätte es bei einem Treffen auf Teneriffa zwischen ihnen gefunkt. Seitdem schweben die beiden auf Wolke sieben. Aber treue Fans der Hamburgerin wissen natürlich: Es gibt sie nur im Doppelpack mit ihrem Sohn Ilja. Hat sie ihre beiden Lieblingsmänner also schon einander vorgestellt?

Oh ja, das hat sie! "Mischa ist einfach zuckersüß, auch mit meinem Kleinen. Er versteht sich super mit meinem Sohn Ilja", schwärmte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin im Interview mit Bild. Dass sie während der aktuellen Gesundheitslage und dem damit verbundenen Lockdown ihren Mr. Right findet, hätte Sam sich selbst nicht träumen lassen: "Als Single-Mom ist man auch nicht gerade in einer komfortablen Situation, um Männer zu treffen. Aber hat trotzdem geklappt. Ich bin happy."

Dass Sam schon ein Kind mit in die Beziehung gebracht hat, war für Mischa offenbar gar kein Problem. Kein Wunder, schon bei "Love Island" betonte er 2019 immer wieder, dass er ein totaler Familienmensch ist. Damals suchte er nur noch die richtige Frau, um eigenen Nachwuchs zu bekommen. Und die scheint er nun gefunden zu haben.

Instagram / samantha_justus Samantha Justus im Juli 2020

Instagram / samantha_justus Samantha Justus und ihr Sohn Ilja im Januar 2020 in Hamburg

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, ehemaliger "Love Island"-Teilnehmer

