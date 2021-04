Haben Gemma Collins (40) und Rami Hawash wieder zueinandergefunden? Die britische TV-Bekanntheit und der Geschäftsmann feierten sogar einst ihre Verlobung, doch zu einer Hochzeit kam es nie. Im Jahr 2014 trennte sich das Paar. Daraufhin führte die Reality-TV-Blondine mit James Argent (33) eine On-Off-Beziehung. Kürzlich hieß es sogar, dass Gemma und James wirklich verbindlich zusammen seien. Aber Pustekuchen: Gemma soll inzwischen zu ihrem Ex-Verlobten Rami zurückgekehrt sein!

Wie Mail Online von einem Insider erfahren haben will, hat die Influencerin schon seit Längerem wieder ein Auge auf ihren Ex geworfen. "Gemma hat sich in den letzten sechs Monaten heimlich wieder mit Rami getroffen", offenbarte die Quelle. "Das Paar hat es genossen, Zeit miteinander zu verbringen", hieß es weiterhin. Die Blondine und der 45-Jährige würden sich aktuell darüber freuen, sich noch mal ganz neu kennenzulernen.

Gleichzeitig soll die 40-Jährige endgültig Schluss mit James gemacht haben. Während ihrer Beziehung zu dem Reality-TV-Darsteller habe sie viel Leid erfahren – doch das sei jetzt vorbei. "Sie stellt sich endlich selbst an die erste Stelle und macht mit ihrem Leben weiter", offenbarte der Insider ihre Zukunftspläne.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, April 2021

Actionpress/ Scott Garfitt/Empics Gemma Collins und James Argent, ITV Palooza 2018

Getty Images Gemma Collins und James Argent 2018

