Khloé Kardashian (36) hat keine Lust mehr auf natürliche Schönheit! Die Unternehmerin ist inzwischen dafür bekannt, sich auf ihren Fotos im Netz nicht ganz so zu zeigen, wie sie wirklich aussieht. Immer wieder nutzt der TV-Star Filter und Photoshop, um ein perfektes Bild zu verkörpern. Doch von all den Hilfsmitteln hat Khloé nun offenbar genug: Die 36-Jährige plant Insidern des Heat-Magazins zufolge mehrere Beauty-OPs – um genau so auszusehen, wie sie es mithilfe von Bildbearbeitung und Co. tut!

