Hat er seine Armmuskeln einmal zu oft spielen lassen? Amin Elkach ist nicht nur für seine zahlreichen TV-Auftritte bei Catch the Millionaire, Temptation Island oder Love Island bekannt – sondern auch für seinen superdurchtrainierten Body! Für einen derart muskulösen Körper muss man natürlich fleißig trainieren. Doch zumindest was seine rechte Pranke angeht, wird der Fitness-Influencer wohl oder übel mal eine Pause einlegen müssen: Amin hat sich seine Bizepssehne gerissen!

Via Instagram berichtete der Coach seinen Fans am Samstag, dass er bei den Dreharbeiten für ein neues TV-Projekt einen ziemlich schmerzhaften Unfall erlitten hat: "Ich habe mir bei einer Challenge die rechte Bizepssehne gerissen und falle jetzt erst einmal aus." Der Schaden müsse nun bei einem Eingriff behoben werden: "Montag ist die OP und dann werde ich jeden Tag kämpfen, damit ich schnell wieder gesunde. Ich komme zurück!"

Doch zu welchem TV-Format will Amin trotz Bizepssehnenriss schnellstmöglich zurückkehren? Das verriet der Muskelberg nicht – stattdessen schwärmte er nur: "Alle Leute dort, die mich so toll aufgenommen haben, die mir geholfen und zur Seite gestanden haben, sind für immer in meinem Herzen." Abschließend versprach er seinen Fans, dass sie bald mehr darüber erfahren würden.

Instagram / amin_elkach Amin Elkach, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / amin_elkach Amin Elkach, Reality-TV-Star

Instagram / amin_elkach Amin Elkach, Fitness-Influencer

