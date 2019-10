Wie geht es eigentlich mit Denise Bröhl und Amin Elkach nach Love Island weiter? Die beiden bildeten auf der Liebesinsel ein Couple und wollten sich näher kennen. Jedoch hatten sie dafür nicht allzu lange Zeit: Nach nur wenigen Tagen im Haus musste Amin die Sendung nach dem Zuschauervoting verlassen. Die beiden wollten jedoch in Kontakt bleiben – besonders die Wimpernstylistin hat in dem Muskelprotz anscheinend eine verwandte Seele gefunden. Aber wie sieht es in Sachen Liebe aktuell bei dem Geschäftsmann und der Kölnerin aus?

"Mit Denise habe ich mich super verstanden und wir haben regelmäßigen Kontakt als gute Freunde", gestand Amin im Promiflash-Interview. Könnte sich aus diesem noch freundschaftlichen Verhältnis aber mehr entwickeln? Zumindest Denise scheint die Hoffnung noch nicht aufgegeben zu haben: "Wir stehen in gutem, engem Kontakt, also wir schreiben täglich, telefonieren und sind der gleichen Meinung, dass man nichts überstürzen sollte. Und ja, wir verstehen uns sehr, sehr gut."

Aus der diesjährigen "Love Island"-Staffel gingen aber auch glückliche Paare hervor, die auch nach der Kuppelshow eine gemeinsame Zukunft planen: Vor allem das "Gewinnerpaar 2019" Sidney Wolf und Vivien Michalla ist nach ihrem Sieg superhappy. "Das war jetzt die erste turbulente Reise, aber es war definitiv nicht die Letzte", schwärmte der 32-Jährige gegenüber Promiflash.

Instagram / amin_elkach Amin Elkach, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

RTL II, Paris Tsitsos Amin Elkach und Denise Bröhl auf der "Wow-Stelle"

RTL II/Magdalena Possert Sidney und Vivien

