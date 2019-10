Amin Elkach fiel bei Love Island sofort durch seinen trainierten Körper auf! Bei seinem Einzug in die Kuppelvilla blieb nicht nur den Islanderinnen die Spucke weg – auch der Muskelprotz Mischa Mayer war vom breiten Rücken des Personal Trainers ganz schön beeindruckt. Wer jedoch denkt, dass Amin für seinen Traumbody ständig eine strenge Diät einhält, der täuscht sich: Der TV-Star bewies nun, dass er beim Essen auch gerne mal etwas über die Stränge schlägt!

In einer Instagram-Story zeigte sich der Kölner bei einem ausgiebigen Frühstück an einem Flughafen: Dabei gönnte er sich neben einer großen Portion Rührei auch Würstchen, Kartoffeln und zwei Schokocroissants! "Ich esse momentan einfach das, worauf ich Bock habe. Das mache ich jedes Jahr drei bis vier Monate, um meinem Körper einfach eine Auszeit zu gönnen", erklärte Amin zu dem Video.

Wohin seine Reise nach der Mahlzeit ging, verriet der Fitnesscoach seinen Fans nicht gleich – erst erlaubte er sich einen Spaß und deutete eine Rückkehr zu "Love Island" an. In seiner Story filmte er seinen Koffer und kommentierte dazu: "Zurück in die Villa?" Später klärte er dann aber doch auf, dass er nach Casablanca fliegt.

Instagram / amin_elkach Amin Elkach, 2019

Instagram / amin_elkach Amin Elkach, 2019

Instagram / amin_elkach Amin Elkach, 2019

