Bei Love Island ist Stichtag! Vier Wochen lang ging es in der Villa auf Mallorca drunter und drüber. Unter den flirtwilligen Singles wurde geweint, gelacht, geknutscht und hin und und wieder auch geliebt. Damit ist heute Abend Schluss, denn das große Finale steht vor der Tür. Noch im Rennen um die Siegesprämie in Höhe von 50.000 Euro: Yasin und Samira, Sidney und Vivien, Roman und Lina, Mischa und Laura. Doch wer hat die Nase vorn? Drei ehemalige Bewohner haben ihre Prognosen abgegeben!

"Yasin macht das Rennen", zeigte sich Amin gegenüber Promiflash überzeugt. "Wünschen würde ich es Roman und Lina", fügte der Besitzer eines Zahnbleeching-Studios hinzu. Seine Kollegin Asena ist ganz anderer Meinung. "Meiner Prognose nach machen Sydney und Vivien das Rennen. Ihnen würde ich es als Außenstehende bzw. Zuschauerin sehr wünschen", sagte die Kölner Wimpernstylistin, die zeitweise mit Danilo ein Couple gebildet hatte.

Denise, die in Folge 14 ausgeschieden war, ging etwas diplomatischer an die Sache heran: "Natürlich würde ich allen den Sieg wünschen." Ihrer Ansicht nach könnten Yasin und Samira einen Bonus haben, weil sie seit Tag eins in der Villa hausen und deshalb über die meisten Fans verfügen. "Jedoch sagt mir mein Bauchgefühl, es könnte auch eine große Überraschung geben und dann würde es sich entscheiden zwischen Sydney und Vivien, Roman und Lina", mutmaßte die 32-Jährige gegenüber Promiflash. An einen Sieg für Mischa und Laura glaubt niemand.

RTL II/Magdalena Possert Die "Love Island"-Finalisten 2019 mit Jana Ina Zarrella

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Die "Love Island"-Finalisten 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Collage: Sidney, Vivien, Yasin, Samira, Lina, Roman, Laura und Mischa, "Love Island"-Finalisten 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de