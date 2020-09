Vom süßen Beachboy zum heißen He-Man! Amin Elkach hat man schon in diversen Dating-Formaten gesehen. So war er schon Kandidat bei Catch the Millionaire, Temptation Island und Love Island – fand die große Liebe aber in keiner der Shows. Und das, obwohl er jedes Mal seinem krassen Body punkten konnte. Doch der kommt nicht von irgendwoher. Jetzt zeigte der TV-Hottie seine krasse Body-Transformation.

Auf seinem Instagram-Profil, das er stets mit sportlichen Updates füllt, veröffentlichte der Beauty-Unternehmer jüngst eine besondere Vorher-Nachher-Collage. Links sieht man Amin vor einigen Jahren als süßer Sonnyboy, der schon damals athletisch war. Rechts posiert er mit seinen übergroßen Muskeln vor einem See. Von der Masse her hat sich der Schönling praktisch verdoppelt. "Zwischen diesen beiden Fotos liegen 15 Jahre. Durch harte Arbeit, Disziplin und vor allem Geduld ist alles möglich. Bleibt fokussiert und arbeitet hart für eure Träume", schrieb er zu der Fotomontur.

Seine Follower zeigen sich von diesem Anblick mehr als beeindruckt. "Einfach der pure Wahnsinn", oder "Du bist wunderschön und attraktiv", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen. Wie findet ihr den Body von Amin Elkach? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / amin_elkach Amin Elkach, 2020 auf Mykonos

Anzeige

Instagram / amin_elkach Amin Elkach, TV-Star

Anzeige

Instagram / amin_elkach Amin Elkach, 2020 auf Mykonos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de