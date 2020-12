Yvonne Schröder hat große Neuigkeiten für ihre Fans! Das schöne Model, das in der ersten Staffel von Germany's next Topmodel bekannt wurde, durfte sich in den vergangenen Jahren bereits zwei Mal über Nachwuchs freuen: Gemeinsam mit ihrem Mann Tim Kister hat die Blondine zwei Kids und könnte kaum glücklicher mit ihrer kleinen Familie sein. Jetzt bekommen die vier Zuwachs: Yvonne ist wieder schwanger!

Das gab die Beauty mit einem rührenden Video via Instagram bekannt: In dem Clip sieht man, wie die 32-Jährige einen Schwangerschaftstest macht – und bei dem Ergebnis glatt anfängt zu weinen. Zu dem Posting schrieb die baldige Dreifach-Mutti happy: "Ein kleines Wunder. Wir sind überglücklich euch von unserem kleinen Wunder in meinem Bauch zu berichten. Sam und Emma bekommen endlich ein weiteres Geschwisterchen!"

Schon im Mai dieses Jahres hatte Yvonne im Promiflash-Interview über ihre weiteren Nachwuchspläne gesprochen. Auf die Frage, ob sie sich weitere Babys vorstellen könnte, erklärte sie damals: "Es ist nicht ausgeschlossen, es wird sich zeigen, was die Zeit so mit sich bringt!"

Anzeige

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder und ihr Mann Tim Kister

Anzeige

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder mit ihrem Mann Tim und den beiden Kindern, März 2020

Anzeige

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de