Herzogin Kate (39) ist eine starke Stütze für ihre Familie! Die britischen Royals mussten in den vergangenen Monaten so einiges durchmachen: Nicht nur der Zwist zwischen Prinz Harry (36) und Prinz William (38) belastete die Blaublüter sehr – kürzlich ist auch noch Prinz Philip (✝99) verstorben. Eine schwere Zeit, in der besonders ein Mitglied der Monarchie eine echte Unterstützung für die Königin (95) ist: Schwiegerenkelin Kate!

Schon bei der Beisetzung des verstorbenen Prinzgemahls hatte sich die Frau von Thronfolger William als großer Halt gezeigt: Rührend tröstete die dreifache Mutter ihren Schwiegervater Prinz Charles (72) in seiner Trauer – und vermittelte angeblich auch zwischen den zerstrittenen Brüdern, die anschließend ein klärendes Gespräch führten. Royal-Experte Brian Hoey erklärte nun laut The Sun: "Gott sei Dank gibt es Kate – sie ist der Fels, von dem die Monarchie abhängen wird. Sie hat sich absolut tadellos benommen!" Dem Autor zufolge werde die Brünette in den kommenden Monaten die Person sein, auf die sich vor allem die Queen vollständig verlassen könne.

Wie der Biograf des Herzogs von Cambridge ebenfalls versicherte, zeige Kate schon jetzt ihre Qualitäten als Gattin des zukünftigen Monarchen: "Sie wird die perfekte Königin sein, wenn William König wird!" Dafür sprächen seiner Meinung nach vor allem ihre guten Manieren, die sehr an Queen Mum (✝101) erinnern würden.

