Termin steht: Bald startet die neue "Young Sheldon"-Staffel

Endlich ist es soweit: Die siebte und finale Staffel der beliebten Sitcom Young Sheldon hat einen Starttermin auf Netflix! Wie das Streamingportal laut movieweb bekanntgab, wird die letzte Staffel der erfolgreichen Serie ab dem 15. April verfügbar sein. Fans mussten über ein Jahr auf diese Neuigkeiten warten, doch jetzt steht fest, dass alle 14 Abschlussfolgen schon bald ohne Unterbrechungen gestreamt werden können. Wer die Serie mit Iain Armitage (16) in der Rolle des jungen Sheldon Cooper bisher verpasst hat, kann sich ab Frühjahr somit alle sieben Staffeln und insgesamt 141 Folgen auf einmal ansehen.

"Young Sheldon", das als Prequel zu The Big Bang Theory gilt, begeisterte bereits während seiner ursprünglichen Ausstrahlung zwischen 2017 und 2024 auf CBS ein riesiges Publikum und wurde auf Netflix zu einem Dauerbrenner. So schaffte es die Serie regelmäßig in die Top-10-Liste der beliebtesten Formate. Die sechste Staffel wurde schon im Februar 2024 hinzugefügt, unmittelbar bevor die letzte Staffel im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Besonders auch junge Zuschauer entdeckten die Sitcom während ihrer Zeit auf der Plattform für sich, wie Iain selbst in einem Interview mit People bemerkte: "Ich bin nicht viel auf Social Media, aber es ist witzig zu sehen, wie groß das Interesse ist." Zusätzlich zur finalen Staffel verkündete CBS im vergangenen Jahr das Spin-off "Georgie And Mandy's First Marriage", das die Geschichte von Sheldons Eltern Georgie und dessen Ehefrau Mandy weiterführt.

Hinter den Kulissen von "Young Sheldon" stehen die Erfolgsproduzenten Chuck Lorre (72) und Steven Molaro, die mit der Serie sowohl humorvolle als auch einfühlsame Einblicke in das Leben eines hochbegabten Kindes in einer oft chaotischen Familie im Texas der späten 80er-Jahre schufen. Iain, der seit seinem Durchbruch als kleiner Sheldon international berühmt wurde, erklärte in einem früheren Gespräch, dass es ihn besonders freue, wenn die Serie Zuschauern helfe, nach einem schlechten Tag wieder zu lächeln: "Manchmal reicht ein kleiner Lacher, um jemanden aufzuheitern." Mit "Young Sheldon" und dem Spin-off bleibt die Welt rund um "The Big Bang Theory" bis auf Weiteres ein sicherer Hafen für Comedy-Fans.

