Niedlicher Familienzuwachs bei Thomas Müller (31)! Im November 2009 war der Fußballprofi mit der Dressurreiterin Lisa vor den Traualtar getreten und ist mittlerweile seit gut elf Jahren glücklich mit ihr verheiratet. Kinder haben die beiden nicht – dafür aber einen Stall voller Pferde. Den müssen sie nun wohl ein wenig vergrößern – die beiden Züchter haben jetzt nämlich ein kleines Fohlen zu Hause!

Die tollen Neuigkeiten verkündet der FC Bayern München-Star nun selbst auf Instagram. Für ein Foto posiert er sichtlich stolz an der Seite des jungen Pferdes und dessen Mutter und schreibt dazu: "Was für ein toller Abend! Es ist um 20.30 Uhr nach bayrischer Zeit geborgen." Thomas hat bereits eine Idee, welchen Namen er seinem tierischen Familienzuwachs geben möchte: "Vielleicht nennen wir ihn Sylvester Stallione", führt er ein lustiges Wortspiel an, das auf dem Namen des Schauspielers Sylvester Stallone (74) und dem englischen Wort für Hengst beruht.

Bei der Geburt des Fohlens konnte der Tierliebhaber nicht vor Ort sein – das Ereignis ließ er sich aber dennoch nicht entgehen und verfolgte es virtuell. "Bei einem Auswärtsspiel hatte ich um 22 Uhr noch einen Termin beim Physiotherapeuten und dann konnte ich auf der Liege zuschauen, wie die Stute ihr Fohlen bekommen hat", wird der 31-Jährige von RTL zitiert.

Instagram / esmuellert Thomas Müller mit seinen Pferden

Instagram / esmuellert Thomas Müller mit seiner Frau Lisa

Instagram / esmuellert Thomas Müller, 2021

