Jetzt also doch! Nach langem Hin und Her haben der Ex-Bachelor Niko Griesert (30) und seine Michèle jetzt bestätigt, dass sie ihrer Liebe eine Chance geben wollen und nun als Paar gemeinsam durchs Leben gehen. Angesichts der Startschwierigkeiten, die die beiden hatten, ist das eine Nachricht, die viele freuen wird. Michèle wohnt in Köln, ihr Liebster jedoch in Osnabrück – ist die Distanz kein Problem für die beiden? Jetzt sprechen Niko und Michèle über Umzugspläne!

Auf die Frage "Wie sehen eure Zukunftspläne aus?", antwortet Niko im RTL-Interview ganz einsilbig: "Wohnungssuche". Für Michèle ist direkt klar: "Niko kommt zu mir nach Köln." Ist der aber auch einverstanden mit dem Ortswechsel? "Ja, außer wir finden natürlich die Traumwohnung in Osnabrück." Das letzte Wort in Sachen Wohnort ist bei den beiden wohl noch nicht gesprochen. Michèle zeigt sich von Nikos Idee jedenfalls nicht sonderlich begeistert und entgegnet: "Auf gar keinen Fall!"

Niko könnte seiner Angebeteten ja nun wirklich auch ein Stück weit entgegenkommen, denn die musste lange Zeit unter seiner Unentschlossenheit leiden. In der letzten Staffel von "Der Bachelor" hatte der TV-Beau die hübsche Immobilienfachwirtin vor dem Finale nach Hause geschickt, daraufhin wieder zurückgeholt, nur um ihr dann erneut einen Korb zu geben. Jetzt hat sich Niko jedoch anscheinend endgültig für Michèle entschieden.

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

Sonstige Niko Griesert und Michèle de Roos in Köln, April 2021

Promiflash Michèle de Roos und Niko Griesert im März 2021 in Köln

