Ebru Erkunt wurde für ihre Hartnäckigkeit belohnt! Schon fünfmal hat sich die Gründerin bereits bei Die Höhle der Löwen beworben, wurde aber nie eingeladen. In der heutigen Sendung durfte die 42-Jährige endlich Haselherz vorstellen: Eine Nuss-Nougat-Creme ohne Palmöl und Industriezucker – dafür mit Haselnüssen aus der Türkei. Zwar waren alle Löwen von ihrem emotionalen Pitch und ihrem langen Kampf begeistert, sprangen aber nach und nach ab. Wie so oft machte Ralf Dümmel (54) schließlich das rettende Angebot. Somit hat Ebru nach fünf Versuchen einen Löwen-Deal an Land gezogen!

In einer rührenden Ansprache betonte der Unternehmer: "Nach fünf Jahren darf man Sie hier nicht ohne Deal nach Hause schicken. Sie sind der absolute Hammer. Fünfmal umfallen und sechsmal wieder aufstehen – das zeigt, dass Sie es nicht akzeptieren, dass Ihre Marke nicht groß wird." Abschließend verkündete Ralf: "Deswegen brauchen Sie wahrscheinlich einen Löwen, weil Sie eine Löwin sind, und das ist sehr beeindruckend. [...] Ich wäre gerne Ihr Partner." Am Ende einigten die beiden sich auf ein Investment über 80.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile an Haselherz.

Schon während Ralfs kleiner Rede kamen Ebru vor lauter Erleichterung die Tränen. Hinterher freute sie sich: "Krass, oder? Ja, ich bin einfach glücklich, ich kann's einfach nicht beschreiben. Ich hab's geschafft, Hammer!" Hättet ihr gedacht, dass die Haselherz-Gründerin tatsächlich ein Investment ergattert? Stimmt in unserer Umfrage ab!

