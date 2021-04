Wie stellt Nina König sich ihre berufliche Zukunft vor? Die Kölnerin verdient ihr Geld eigentlich als Camgirl. Aktuell ist sie jedoch als Verführerin bei Temptation Island zu sehen. Wie die Sendung für sie ausgeht, ist noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass Ninas Leben sich in einigen Monaten ändern wird: Die Beauty ist schwanger. Wie stellt sie sich ihr Leben als Mutter vor: Möchte sie weiterhin im Erotikgeschäft arbeiten oder hat sie vor, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen?

Im Promiflash-Interview sprach die werdende Mutter ganz offen über ihre Karriere-Pläne. Auch mit Babybauch möchte sie weiterhin als Pornodarstellerin arbeiten. "Ich werde meinen Job normal weitermachen, möchte mich in Zukunft aber auch auf meinem YouTube-Kanal mehr zeigen und meine Fans durch diese Zeit mitnehmen", erklärte Nina. Ihr derzeitiger Job könne zudem sie und ihr ungeborenes Kind ernähren.

Die 22-Jährige kann sich aber auch vorstellen, sich in anderen Bereichen im Showbusiness auszuprobieren – ihr Ziel sei es vor allem, bekannt zu werden. "Ich möchte in der Öffentlichkeit stehen und freue mich über alles, was kommt", plauderte sie aus und fügte bestimmt hinzu: "Ich gebe 100 Prozent bei dem, was ich mir wünsche, damit ich meine Ziele erreiche."

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / ninakoenig_official Nina König im April 2021

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Nina König, "Temptation Island"-Verführerin 2021

Anzeige

Instagram / ninakoenig_official Nina König, Schlagersängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de