Pornosternchen Nina König bekam wegen ihres Jobs bei Temptation Island mächtig Probleme! Gerade ist die 22-Jährige als Verführerin in der RTL-Fremdflirtshow zu sehen. Schon in der ersten Folge kam dabei raus: Der eine oder andere Teilnehmer könnte die Blondine bereits aus Schmuddelfilmchen kennen. So erging es auch Kandidat Fabio De Pasquale. Doch während der noch ganz gelassen darauf reagierte, waren ihre Kolleginnen da weitaus weniger entspannt, wie Nina im Promiflash-Interview verriet!

Nina wurde für ihren Job als Cam-Nackedei mächtig verurteilt! "Ich war dort eine Weile isoliert und hatte keine vertraute Person, mit der ich mich austauschen konnte. Auch in 2021 haben Camgirls und Erotiksternchen noch mit Vorurteilen zu kämpfen. Slutshaming ist ein großes Thema", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Die eine oder anderen Mitstreiterin habe sie übel als "Schl***" oder "H***" beleidigt. Sie verstehe generell nicht, was an Pornos so schlimm sein soll – schließlich zeigen sich viele Influencer mittlerweile ähnlich aufreizend auf Plattformen wie OnlyFans.

Für Nina sind die Anfeindungen vollkommen unverständlich. Denn der Job bei "Temptation Island" sei nicht großartig anders als das, was man im Erotikbusiness mache. "Die Mitkandidatinnen wurden genau so wie ich dafür gebucht, einen vergebenen Mann zu verführen und zur Untreue zu bewegen. Wir verführen Männer mit unseren Reizen vor der Kamera", erklärte sie. Zum Glück hätten ihr die fiesen Worte so mancher Mädels nichts anhaben können. Denn Nina hat mittlerweile ein dickes Fell.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Die "Temptation Island"-Verführerinnen 2021

Anzeige

Instagram / ninakoenig_official Nina König, Pornodarstellerin

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Nina König, "Temptation Island"-Verführerin 2021

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Nina wegen ihres Erotikjobs bei "Temptation Island" so Probleme bekommen könnte? Ja, das war mir irgendwie klar. Nein, das ist sehr schade. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de