Nina König meldet sich mit einer besonderen Neuigkeit zu Wort! Die einstige Temptation Island-Verführerin hat ihren Followern in den vergangenen Monaten immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft gewährt – und dabei auch die einen oder anderen Sorgen angesprochen: Ende 2020 hat das Camgirl nämlich eine Fehlgeburt erlitten und sich deshalb auch in ihrer zweiten Schwangerschaft anfangs unsicher gefühlt. Doch damit ist jetzt endgültig Schluss: Nina durfte ihre Tochter auf der Welt begrüßen!

Diese wunderbare Neuigkeit verkündete die frischgebackene Mutter jetzt in ihrer Instagram-Story – und dabei verriet sie direkt allerhand Details zu ihrem Neugeborenen: Die Kleine hört auf den klangvollen Namen Dana Elisabeth König, wurde am 7. November um 13:37 Uhr geboren und wiegt 3835 Gramm bei einer Körpergröße von 49 Zentimetern. Zudem teilte sie ein Foto eines kleinen Steckbriefs, auf dem auch der erste Fußabdruck ihrer Tochter zu sehen ist.

Allerdings dürfte der Name Dana Elisabeth bei Ninas Fans für ein wenig Verwirrung sorgen. Der Grund: Während der Schwangerschaft hat die Schlagersängerin nämlich immer wieder betont, dass ihre Tochter Dana Tiger Rose heißen soll. Ganz offensichtlich hat sie sich vor der Geburt aber noch einmal umentschieden...

Anzeige

Instagram / ninakoenigofficial Nina König im Oktober 2021 in Sellin

Anzeige

Instagram / ninakoenigofficial Nina König im November 2021

Anzeige

Instagram / ninakoenigofficial Nina König, ehemalige "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de