Beunruhigende Nachrichten von Tanja Szewczenko (43)! Die ehemalige Eiskunstläuferin erwartet mit ihrem Partner Norman Jeschke (42) aktuell wieder Nachwuchs – und das gleich doppelt! Töchterchen Jona kann sich gleich auf zwei Geschwisterchen freuen – Tanja bekommt nämlich Zwillinge! Doch gerade als die werdende Dreifach-Mutter den 34. Schwangerschaftswoche erreicht hat, gibt es auf einmal Komplikationen: Die TV-Bekanntheit hat einen Blasensprung erlitten!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die Schauspielerin bei ihren Fans aus dem Krankenhaus: "Mir ist am Samstag, als wir unterwegs waren, eine der Fruchtblasen geplatzt. Blasensprung! Von jetzt auf gleich. Ohne Vorwarnung. Man merkt es, ich saß, stand auf, lief paar Meter und plötzlich war einfach alles nass. Man kann es nicht steuern", schildert sie. Sie habe in dem Moment Panik bekommen und Angst um ihre Babys gehabt. Norman hätte sie dann sofort mit dem Auto ins Krankenhaus gebracht.

In der Klinik angekommen hätten die Ärzte zunächst ein großes Ultraschallbild gemacht. "Dann konnte man auch schon erkennen, dass eine Wehen-Tätigkeit losgegangen ist. [...] Aufgrund der Schwangerschaftswoche fiel die Entscheidung, die Geburt aufzuhalten, um den Kindern Zeit zu geben." Ihren beiden Jungs gehe es aber gut.

Tanja Szewczenko im April 2021

Tanja Szewczenko, Schauspielerin

Tanja Szewczenko mit ihrem Partner Norman Jeschke und ihrer Tochter Jona

