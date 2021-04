Der Sender Sat.1 würdigt Willi Herren (✝45). Vergangene Woche erreichte Familie, Freunde und Fans des Reality-TV-Stars eine Schocknachricht: Der ehemalige Lindenstraße-Darsteller starb im Alter von nur 45 Jahren. Daraufhin entschied sich Sat.1, die Reality-TV-Show Promis unter Palmen, in der Willi zuletzt mitgewirkt hatte, vorzeitig zu beenden. Heute Abend soll auf dem Sender an den Verstorbenen erinnert werden: Und jetzt ist auch bekannt, auf welche Weise an Willi erinnert werden soll.

Auf Promiflash-Anfrage informierte Sat.1, was der Sender zur Würdigung Willis geplant hat. "Es wird um 20:15 Uhr in Sat.1 eine Gedenktafel für Willi Herren geben", hieß es in dem Statement. Zuvor war spekuliert worden, ob der Sender dem 45-Jährigen womöglich eine weitere "Promis unter Palmen"-Folge oder eine eigene Sendung widmen würde.

Im dem Zusammenhang wird heute Abend auf Sat.1 auch darüber informiert, dass auf den Social-Media-Kanälen des Senders der Gewinner der diesjährigen "Promis unter Palmen"-Staffel bekannt gegeben werde. Trotz des Staffelendes müssen die Kandidaten außerdem keine Geldeinbußen befürchten. "Die Siegerprämie von 100.000 Euro sowie die übrigen Gagen der "Promis unter Palmen"-Protagonisten werden vollständig ausgezahlt", erklärte Sat.1.

ActionPress Willi Herren bei der Eröffnung seines Reibekuchen-Trucks, 2021

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

ActionPress Willi Herren, Entertainer

