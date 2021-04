Janni (30) und Peer Kusmagk (45) verkünden überraschende Neuigkeiten! Die Reality-TV-Stars haben bereits zwei Kinder zusammen – ihre Kids Yoko (1) und Emil-Ocean (3) stellen das Leben ihrer Eltern manchmal ganz schön auf den Kopf. Im Netz gibt das Paar seinen Fans auch immer wieder private Einblicke in das Leben als vierköpfige Familie. Und dort lassen die beiden nun auch eine Bombe platzen: Sie bekommen Baby Nummer drei!

"Und mitten in dem verrücktesten Kapitel unseres Lebens wolltest du plötzlich mit auf die Reise", beginnt Janni den Post auf Instagram. "Und hast uns gezeigt, dass man selbst in Kapiteln wie diesem eine neue, wundervolle und magische Seite aufschlagen kann und das blühende Leben feiern sollte, was uns jeden Tag umgibt." Sie würden sich so sehr auf die Ankunft ihres jüngsten Familienmitglieds freuen.

Dazu postet die werdende Dreifach-Mutter auch ein erstes Babybauchfoto. Grinsend steht sie mit ihren beiden Kids am Strand und hält ihre Körpermitte fest. In welchem Schwangerschaftsmonat sie sich befindet, behält sie für sich – doch bei der kleinen Kugel scheint sie das süße Geheimnis schon eine Weile mit sich rumzutragen!

