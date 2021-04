Da flogen die Fetzen! Christina Dimitriou (29) und Aleksandar Petrovic (30) scheinen ihre Liebe im Reality-TV voll auszuleben: Die Grundlage für ihre Beziehung legten die beiden im vergangenen Jahr bei Ex on the Beach, als Aleks Christina extra hinterherreiste! Wenige Monate später hatten sie bei #CoupleChallenge dann die Chance, ihre Partnerschaft auf Herz und Nieren zu prüfen – und zofften sich tierisch vor laufenden Kameras! Doch die zwei sehen sich nach der Show als Paar gestärkt und haben Wege gefunden, mit Streitigkeiten besser umzugehen, erzählte Christina im Promiflash-Interview: "Wir arbeiten an der Beziehung und gucken halt, dass es weitergeht. Und wenn es wirklich nicht mehr geht, dann geht’s halt nicht."

