Claudelle Deckert (47) kann auf einige Jahre Serienzeit zurückblicken. Am 27. April 2001 war die Schauspielerin zum ersten Mal in ihrer Rolle der Eva Wagner bei Unter uns zu sehen. Die knallharte Anwältin hat in den vergangenen Jahren so einige Höhen und Tiefen durchlebt und auch aktuell macht sie nicht gerade ihre besten Zeiten durch. Trotz alledem – die Figur und vor allem ihre Darstellerin Claudelle – sind in der RTL-Daily mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, denn die Blondine feiert heute ihr 20-jähriges "Unter uns"-Jubiläum.

Auch wenn es der gebürtigen Düsseldorferin optisch kaum anzusehen ist, gehört sie aktuell zu den echten Urgesteinen des Fernsehformats. Seit ihrem Einstieg in Folge 1583 hat Eva einige Schicksalsschläge erlebt, harte Rückschläge eingesteckt, aber auch viele schöne Momente gehabt. Durch die zahlreichen Liebschaften der Staranwältin hat Schauspielerin Claudelle außerdem den ein oder anderen Serienkuss hinter sich. An eine etwas unangenehme Situation erinnert sie sich diesbezüglich ganz besonders, wie sie im Gespräch mit Bunte verriet: "Es gab dann eine Szene, in der sich unsere Münder aufeinander zubewegen sollten. Er kam immer näher und ich habe mich ganz instinktiv aus dem Bildschirm rausbewegt." Um welchen Kollegen es sich dabei gehandelt hatte, behielt die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin für sich.

2014 schwärmte das Playboy-Model im Promiflash-Interview bereits von der Arbeit am "Unter uns"-Set. Claudelle habe auch kein Problem damit, stets mit ihrer Rolle der Eva definiert zu werden. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, mit der Serie alt zu werden, antwortete die 47-Jährige lachend: "Ja, mit so einem langen Ziegenbart. Ich wäre gern so eine meckernde Eva mit einem langen Ziegenbart."

TVNow/ Stefan Behrens Eva (Claudelle Deckert) bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Eva (Claudelle Deckert) und Till (Constantin Lücke) bei "Unter uns"

Wenzel, Georg / ActionPress Claudelle Deckert bei der 100 Jahre UFA Gala in Berlin

