Geht es in diesen Posts von Khloé Kardashian (36) etwa um Tristan Thompson (30)? Dass der Basketballstar kein Kind von Traurigkeit ist, ist längst bekannt. Seinen Seitensprung kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter True (3) und das Techtelmechtel mit Kylies (23) bester Freundin Jordyn Woods (23) hatte die Reality-TV-Bekanntheit ihm irgendwie noch verzeihen können. Doch nun wurden erneut Anschuldigungen laut, die das Fass endgültig zum Überlaufen bringen könnten: Das Model Sydney Chase behauptete kürzlich, eine heiße Affäre mit Tristan gehabt zu haben. Jetzt hat Khloé ein paar Zeilen im Netz gepostet, die durchaus zu den jüngsten Entwicklungen passen könnten.

In ihrer Instagram-Story teilte die 36-Jährige kryptische Zeilen, die womöglich in die Richtung ihres vermeintlich untreuen Partners gehen könnten. "Kein Maß an Reue kann die Vergangenheit ändern", heißt es in einem der Beiträge. In einem weiteren ruft der Keeping up with the Kardashians-Star seine Follower und vermutlich auch sich selbst dazu auf, das Leben zu genießen und die Zeit zu nutzen: "Nimm dein Leben und mach es zur besten Geschichte der Welt. Vergeude es nicht."

Die Posts der TV-Bekanntheit klingen, als hätten die Aussagen von Sydney Chase Spuren hinterlassen. Die Influencerin verkündete im Podcast No Jumper, im Januar eine Liaison mit Tristan gehabt zu haben, nachdem ihr dieser versichert hatte, solo zu sein. Als sie dann jedoch erfuhr, dass der NBA-Star immer noch mit Khloé zusammen ist, habe sie sofort einen Schlussstrich gezogen.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Khloé Kardashian und Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / sydneychasexo Sydney Chase, Model

