Sie erlebt das pure Mutterglück: Maren Wolf (28) brachte im August ihren kleinen Lyan zur Welt. Seitdem verzücken die YouTuberin und ihr Mann Tobias die Fans mit zahlreichen Einblicken in den Alltag als kleine Familie. Ab sofort muss Maren wohl noch genauer überlegen, was sie wo liegen lässt – denn ihr kleiner Lyan ist jetzt zum ersten Mal aus eigener Kraft aufgestanden!

Auf Instagram teilt die 28-Jährige jetzt ein Video, in dem sie die neueste Entwicklung ihres Nachwuchses für ihre Follower dokumentiert: In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Lyan sich an Marens Händen festhält und sich langsam aber sicher emporzieht. Doch die stolze Mama wird dabei auch ein wenig wehmütig. "Wo ist die Zeit nur hin? Gestern ist mein Schatz acht Monate alt geworden", notiert sie unter den Beitrag.

Die Follower freuen sich gemeinsam mit dem Webstar über den tollen Fortschritt des niedlichen Söhnchens. "Wie süß! Die Zeit geht so schnell rum", kommentiert eine Nutzerin das Video. Viele andere verdeutlichen ihre Emotionen mit einer Flut von Herz-Emojis. Auch bekannte Kollegen wie Sami Slimani (31) sind dabei.

Maren Wolf, Influencerin

Tobias und Maren Wolf

Tobias und Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan

