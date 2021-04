Yvonnedilauro (29) gewährt ihren Followern weiterhin Einblicke in ihre Schwangerschaft! Mit dem anstehenden Nachwuchs ist ein sehnlicher Wunsch der TikTok-Bekanntheit endlich in Erfüllung gegangen. Seitdem verrät sie ihrer Community auch gerne Details zu ihrem Babyglück. So verkündete sie vor Kurzem öffentlich den genauen Geburtstermin: Am 21. Oktober soll das Baby zur Welt kommen. Nun ließ die werdende Mutter ihre Fans auch wissen, wie es ihr in der 14. Woche ihrer Schwangerschaft ergeht.

"Mir geht es sehr gut und die Symptome wie Müdigkeit und Übelkeit sind vorüber", freute sich die 29-Jährige in ihrem Instagram-Post. Allerdings macht der Brünetten nun eine andere Begleiterscheinung der Schwangerschaft zu schaffen: "Ich habe starke Stimmungsschwankungen und wäre am liebsten die ganze Zeit alleine", offenbarte Yvonne. Außerdem werde sie inzwischen schnell ungeduldig und stehe oftmals am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Auch beim Thema Essen macht sich die Schwangerschaft bemerkbar. Vor manchen Gerichten ekelt sich die Beauty inzwischen, doch Gelüste auf Süßigkeiten sind allgegenwärtig.

Aber all diese Herausforderungen nimmt die Internetbekanntheit nur zu gerne in Kauf. "Alles nicht schlimm, weil ich weiß, dass gerade etwas Bezauberndes in meinem Bauch entsteht", zog Yvonne ihr Fazit. Ihr Baby sei das Wichtigste für sie. Und zu dessen Wohl will die Influencerin derzeit auch auf ihre Ernährung achten.

Yvonnedilauro präsentiert ihren Babybauch, April 2021

Yvonne Di Lauro, Infuencerin

Yvonnedilauro, TikTok-Star

