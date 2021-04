Die Fans sind sich einig: Dieser Prince Charming kommt am besten an! Mit Nicolas Puschmann (30) und Alexander Schäfer haben bereits zwei Traumprinzen im TV den richtigen Mann an ihrer Seite gesucht. Seit Dienstag steht nun auch mit Kim Tränka der Nachfolger der beiden fest. Aber welcher der drei TV-Singles ist der Heißeste? In einer Promiflash-Umfrage liegt Ur-Prince-Charming Nicolas ganz klar vorne!

Von insgesamt 1.803 Promiflash-Lesern [Stand: 28.04.; 14:30 Uhr] sind satte 1.405 der Meinung, dass seine Nachfolger Nicolas nicht das Wasser reichen können. Das bedeutet, der 30-Jährige landet mit 77,9 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz. Für den Neu-Prinzen Kim und für Alex stimmten jeweils nur noch 11,8 und 10,3 Prozent der Fans ab. "Nicolas war, ist und bleibt die Nummer eins", fasst ein Facebook-User das Voting-Ergebnis zusammen.

Aber was macht Nicolas eigentlich zum absoluten Publikumsliebling? Vielleicht hat das ja auch etwas mit seinen neu entdeckten Tanzkünsten zu tun. Die stellt der gebürtige Hamburger zurzeit nämlich sehr eindrucksvoll bei Let's Dance unter Beweis – und haut auch dort die Zuschauer Woche für Woche um.

Instagram / alexperiences Alexander Schäfer im September 2019 auf Mallorca

TVNOW Kim Tränka, Prince Charming 2021

Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov bei "Let´s Dance", 2021

