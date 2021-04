Nikki Grahame (✝38) hätte heute ihren großen Tag gehabt, denn am 28. April hätte sie Geburtstag gefeiert. Vor wenigen Wochen machten tragische Neuigkeiten die Runde: Die ehemalige Big Brother-Kandidatin verstarb, nachdem sie viele Jahre gegen ihre Magersucht angekämpft hatte. Einstige TV-Kollegen und Freunde wie etwa Blue-Sänger Duncan James (43) sprachen nach ihrem Tod offen über den schweren Verlust. Und auch an ihrem heutigen 39. Geburtstag erinnern sich einige Wegbegleiter an die verstorbene Nikki.

Imogen Thomas, eine gute Freundin der Reality-TV-Bekanntheit, teilt auf Instagram einen Clip mit gemeinsamen Schnappschüssen – und schreibt dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Engel. [...] Ich fühle mich geehrt, mich deine Freundin nennen zu dürfen, und ich werde unsere Erinnerungen festhalten." Auch Nikkis Show-Kumpel Glyn Wise postet ein gemeinsames Foto. "Happy Birthday, Nikki. Du wärst heute 39 geworden", sind seine Worte.

Pete Bennett ist der Ex-Freund der Britin – er gedenkt ihr ebenfalls auf ihrem Social-Media-Account. Bereits einige Tage nach Nikkis Tod meldete er sich zu Wort und versuchte, seinen Schmerz in Worte zu fassen: "In dieser herzzerreißenden Situation ist es schwer, die richtigen Worte zu finden. Nichts kann dich jemals wieder verletzen und es gibt keine Schlachten mehr zu schlagen. Mögest du frei fliegen dort oben im Paradies, wo die Engel spielen."

Instagram / nikkigrahameofficial Nikki Grahame und Duncan James, 2018

Getty Images "Big Brother"-Star Nikki Grahame

Getty Images Nikki Grahame im März 2018

