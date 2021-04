Tim Dormer trauert um Nikki Grahame. Am Freitagmorgen schockte diese Nachricht die Fans der einstigen Teilnehmerin von Big Brother-UK: Nikki ist im Alter von 38 Jahren an Magersucht verstorben. Die Influencerin hatte sich im vergangenen Monat noch selbst in eine Klinik eingewiesen, um ihre Essstörung zu heilen. Ihr "Big Brother"-Kollege Tim nimmt im Netz jetzt rührend Abschied von der Verstorbenen.

Auf Instagram teilte der Realitystar eine Fotostrecke, die gemeinsame Aufnahmen von Nikki und ihm zeigen. Die beiden trafen zum ersten Mal 2016 in der kanadischen Version von "Big Brother" aufeinander – und wurden unzertrennliche Freunde. "Ich erinnere mich daran, als du Backstage meine Hand ergriffen hast, mir in die Augen geschaut und gesagt hast: 'Pass auf mich auf'", erinnerte sich Tim an den Container-Einzug von damals. Nikki sei für ihn eine wahre Freundin gewesen, die ihm in schweren Zeiten beigestanden hatte und ihre gemeinsamen Abenteuer werde er nie vergessen: "Ich hoffe du weißt, wie viel du mir bedeutest. Ich werde dich so vermissen."

"Das Leben ist im Moment wirklich sehr, sehr traurig, aber wenn ich an dich denke, werde ich versuchen zu lächeln. Und mich an die guten Zeiten erinnern, die wir geteilt haben", betonte der 35-Jährige weiter. Auf den Schnappschüssen strahlt er mit Nikki um die Wette, während das Duo auf einer grünen Wiese Blumen pflückt und herumalbert.

Instagram / timdormer Nikki Grahame und Tim Dormer

Instagram / timdormer Die "Big Brother"-Stars Tim Dormer und Nikki Grahame

Instagram / timdormer Tim Dormer und Nikki Grahame, Ex-"Big Brother Canada"-Kandidaten

