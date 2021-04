Rührender Post von Pete Bennett. Vor wenigen Tagen verstarb Nikki Grahame mit gerade einmal 38 Jahren. Die britische Big Brother-Kandidatin von 2006 hatte jahrelang gegen ihre Magersucht gekämpft und vor wenigen Wochen wegen ihrer Essstörung sogar freiwillig professionelle Betreuung in einer Klinik gesucht. Im Netz trauern ihre Fans und Angehörigen um die TV-Bekanntheit. Ihr Ex-Freund Pete teilte jetzt einen besonders emotionalen Beitrag.

Die Organisation All on the Board ist bekannt dafür, inspirierende Zitate auf Säulen in der Londoner U-Bahn zu kleben, und das taten sie jetzt auch für Nikki. Pete Bennett teilte ein Foto der Spruch-Wand auf Instagram: "In dieser herzzerreißenden Situation ist es schwer, die richtigen Worte zu finden. Nichts kann dich jemals wieder verletzen, und es gibt keine Schlachten mehr zu schlagen. Mögest du frei fliegen, dort oben im Paradies, wo die Engel spielen", lauten die rührenden Worte auf dem Plakat.

Auch ihr "Big Brother"-Kollege Tim Dormer widmete Nikki einen Insta-Beitrag mit einer Serie von Fotos, auf denen das Duo auf einer grünen Wiese Blumen pflückt und über beide Ohren strahlt. "Ich hoffe du weißt, wie viel du mir bedeutest. Ich werde dich so vermissen", schrieb Tim zu den Schnappschüssen.

Getty Images Nikki Grahame im März 2018

Getty Images TV-Bekanntheit Nikki Grahame 2006

Getty Images "Big Brother"-Star Nikki Grahame

