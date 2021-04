Oh, là, là, Jonah Hill (37)! In der Vergangenheit widmete sich der Schauspieler besonders seinem äußeren Erscheinungsbild, und seit mehreren Jahren ist der "21 Jump Street"-Star ordentlich am Abspecken: Er ist schon lange nicht mehr "der pummelige Typ", als den ihn viele Fans aus seinen Filmen in Erinnerung haben. Dass Jonah eine wahnsinnige Verwandlung hingelegt hat, zeigen auch diese neuen Bilder.

Der 36-Jährige teilte auf Instagram zwei Fotos, auf denen er kaum wiederzuerkennen ist. Nicht nur seine superschlanke Figur fällt bei den Aufnahmen sofort ins Auge: Jonah trägt seine wuscheligen Haare glatt nach hinten gekämmt, zusammen mit einem buschigen Bart. Komplett in Schwarz gekleidet, posiert er neben Kollegin Zoe Kravitz (32), der er einen Arm um die Schulter gelegt hat. "Modeln ist emotional sehr komplex", witzelte er unter dem Beitrag und bezog sich dabei wahrscheinlich auf die ausdruckslosen Gesichter der beiden.

"Zwei meiner Lieblingsmenschen", freute sich "Creed"-Star Michael B. Jordan (34) in der Kommentarspalte über das Bild der beiden. "Wow, das ist ein heißes Duo", "Können wir darüber reden, wie großartig dieser Bart ist? Und kannst du ihn bitte immer so tragen?" und "Du siehst sagenhaft aus", kommentierten die User begeistert von Jonahs Verwandlung.

Anzeige

Instagram / jonahhill Jonah Hill, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jonahhill Jonah Hill und Zoe Kravitz

Anzeige

Instagram / jonahhill Jonah Hill mit seinem Hund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de