Kate Merlan (34) spricht ganz offen über ihr Gewicht! Das Tattoo-Model wurde im Jahr 2015 durch seine Teilnahme bei Newtopia einem größeren Publikum bekannt. Seitdem ist die Beauty aus Salzwedel kaum noch aus der deutschen Reality-TV-Welt wegzudenken: Zuletzt flimmerte sie bei Promis unter Palmen über die Bildschirme. Dort verbrachte sie zusammen mit elf anderen Teilnehmern insgesamt drei Wochen in einer Villa unter der thailändischen Sonne. Nun verrät Kate, dass sie während der Dreharbeiten zu dem Erfolgsformat sogar zugenommen hat!

"Ich habe tatsächlich in Thailand fast fünf Kilo zugenommen, in den sechs Wochen, die ich da war", gesteht die 34-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. Sie habe vor ihrem Einzug in die Villa aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise zunächst zwei Wochen Quarantäne vor Ort im Hotel absolvieren müssen. Dabei habe sie sich jedoch kaum bewegt. Zudem habe Kate sehr viel Alkohol getrunken und sich ziemlich ungesund ernährt. "Es ist richtig krass, wie das angesetzt hat", offenbart sie.

Nach seiner Rückkehr aus Thailand habe das Tattoo-Model deshalb den Kilos den Kampf angesagt. "Ich bin gerade richtig gut dabei, das wieder runterzukriegen", gibt sich die einstige Sommerhaus-Kandidatin zuversichtlich. Sie habe es bereits geschafft, im letzten Monat vier Kilo wieder abzunehmen.

