Thomas Gottschalk (70) ist immer noch verliebt wie am ersten Tag! Der Moderator ist seit 2019 mit seiner Lebensgefährtin Karina Mroß liiert – zuvor hatte der Lockenkopf sich nach über 40 Jahren Ehe von seiner damaligen Frau Thea getrennt. Seitdem schwebt der Entertainer mit seiner neuen Partnerin auf Wolke sieben – und offenbar haben Thomas und Karinas Gefühle nicht nachgelassen!

Im Interview mit Bunte Quarterly verriet der Lockenkopf, dass er früher Frauen wie Grace Kelly (✝52) angehimmelt habe – sein Frauenbild sei etwas "madonnenhaft" gewesen. "Mein Traum geht in Erfüllung, an der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahekommt", offenbarte der 70-Jährige – seiner Meinung nach sieht seine Karina der Kultschauspielerin ziemlich ähnlich. Und auch die Blondine ist nach wie vor bis über beide Ohren verknallt: Sie habe immer noch "Schmetterlinge im Bauch".

Die 59-Jährige bedauere allerdings keineswegs, dass sie ihren Thomas nicht schon früher kennengelernt hat. "Keiner weiß, ob wir dann noch zusammen wären. Aber statt einer Vergangenheit nachzuträumen, die es nicht gegeben hat, freuen wir uns auf eine Zukunft, die es geben wird", schwärmte die Beauty.

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk

Getty Images Grace Kelly, Schauspielerin

Getty Images Thea und Thomas Gottschalk, November 2011 in Wiesbaden

