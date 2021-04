In Aurelio Savinas Schlafzimmer wird es nicht langweilig! Der Reality-TV-Star macht keinen Hehl daraus, sich sexuell gerne auszuleben und behauptet sogar, in der Vergangenheit mit etwa 2.000 Frauen im Bett gelandet zu sein. Im Juni 2020 stellte der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat ganz offiziell seine Freundin Larissa vor. Wer jedoch denkt, dass er sich seitdem nur noch mit ihr vergnügt, der täuscht sich: Die beiden holen sich nämlich ab und an auch eine Gespielin dazu!

In einem Interview mit Bild sprachen Aurelio und seine Liebste, die auch Lala genannt wird, nun offen über ihre Beziehung. Ersterer stellte zwar klar, dass Larissa seine "Königin" sei – die Make-up-Artistin räumte jedoch ein, dass er sich nicht nur mit ihr im Bett vergnügt: "Und wenn wir Bock haben, haben wir eben was mit anderen Frauen", gab sie ehrlich zu.

Dass Aurelio und Larissas Beziehung schon seit knapp einem Jahr so gut läuft, liegt aber nicht nur daran, dass sie gemeinsam ihre sexuellen Fantasien ausleben – der 43-Jährige ist außerdem völlig überwältig vom Charakter seiner Liebsten: "Sie [Larissa, Anm. d. Red.] ist so unfassbar weitsichtig, tolerant, und ihre emotionale Intelligenz hat mich letztlich komplett überzeugt", schwärmte er im vergangenen Jahr in einem Promiflash-Interview von seiner Freundin.

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina mit seiner Freundin Larissa

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savinas Freundin Larissa

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina und seine Freundin Lala

